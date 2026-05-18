  4. Hırsız değil boz ayı! Yayla evlerine girip ortalığı birbirine gitti

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Trovit Yaylası'nda gece saatlerinde yiyecek bulmak amacıyla evlere girerek ortalığı birbirine katan boz ayı, bölgede büyük paniğe neden oldu. Dev boz ayının ormanlık alanda bitkin halde dinlendiği o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Rize'nin Hemşin ilçesindeki Trovit Yaylası, yaban hayatı ile insan yaşamının ne denli iç içe olduğunu gösteren çarpıcı bir olaya sahne oldu. Gece saatlerinde yiyecek bulmak amacıyla yerleşim alanına inen bir boz ayı, yayladaki pek çok evin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi.

Yayladaki evlere giren ayı, içeride yiyecek bulmaya çalıştı. Sabah saatlerinde evlerinde hasar olduğunu fark eden yayla sakinleri durumu yetkililere bildirdi. 

Bölgede tedirginliğe neden olan ayı, daha sonra ormanlık alanda yorgun halde dinlenirken dron kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayının uzun süre hareketsiz şekilde uzandığı görüldü.

