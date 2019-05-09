  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2019 18:54

Hırsız değil terörist !

Erzincan'ın Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi. Evlerin cam, çerçeve ve kapılarını parçalayan hırsızlar vatandaşa büyük bir şok yaşattı.

Hırsız değil terörist !

İl merkezine bağlı Ağılözü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal ve yiyecek bulmak için kışın kimsenin yaşamadığı köydeki 8 eve girdi.

1/ 10
Hırsız değil terörist !

Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı.

2/ 10
Hırsız değil terörist !

Köy Muhtarı Savaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ayıların evlere hiç saldırmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

3/ 10
Hırsız değil terörist !

"Birkaç gün önce köye geldiğimizde bazı evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerde bulunuyor. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz."

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM