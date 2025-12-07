Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan çalışmada çevredeki tüm güvenlik kameraları S.F.'nin ifadesindeki şüpheli tarifi doğrultusunda incelendi. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.