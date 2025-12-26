Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler

İddiaya göre, apartmanın bahçesine arka taraftan atlayarak giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, giriş kattaki evin içerisine girdi. Burada gıda tarzı ürünler çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç K. ile karşılaştı.