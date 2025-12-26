  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler!

Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler

İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri evde 81 yaşındaki bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilde bekleyen sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA
Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler - Resim: 1

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 3582 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

1 / 7
Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler - Resim: 2

İddiaya göre, apartmanın bahçesine arka taraftan atlayarak giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, giriş kattaki evin içerisine girdi. Burada gıda tarzı ürünler çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç K. ile karşılaştı. 

2 / 7
Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler - Resim: 3

Yaşanan arbede sırasında Kavut göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli ise hızla evden dışarı çıktı. 

3 / 7
Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler - Resim: 4

Şüpheliler, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.

4 / 7