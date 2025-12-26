Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini öldürdüler
İzmir'de 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri evde 81 yaşındaki bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilde bekleyen sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 3582 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
1 / 7
İddiaya göre, apartmanın bahçesine arka taraftan atlayarak giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, giriş kattaki evin içerisine girdi. Burada gıda tarzı ürünler çalan şüpheliler, daha sonra yatak odasında ev sahibi Erdinç K. ile karşılaştı.
2 / 7
Yaşanan arbede sırasında Kavut göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, 2 şüpheli ise hızla evden dışarı çıktı.
3 / 7
Şüpheliler, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek sürücüyle birlikte olay yerinden kaçtı.
4 / 7