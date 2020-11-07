  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Kasım 2020 16:04

Jandarma'dan filyasyon ekibi kılığında operasyon

Denizli'de 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.

Jandarma'dan filyasyon ekibi kılığında operasyon

Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1/ 4
Jandarma'dan filyasyon ekibi kılığında operasyon

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Musa D. (25) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Ümmü Ç. (20) olduğunu belirledi.

2/ 4
Jandarma'dan filyasyon ekibi kılığında operasyon

Şüphelilerin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi. JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

3/ 4
Jandarma'dan filyasyon ekibi kılığında operasyon

Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM