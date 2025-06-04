Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler
İstanbul Arnavutköy'de kuş çalan zanlılara, kadın kıyafeti giydirilip video çektiler. Videoyu çeken şahıslar o anların görüntülerini arkadaşlarına da gönderdiği ortaya çıkarken yayınlanan görüntüler görenlere "pes" dedirtti.
Kaynak: İHA
İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalmakla suçladıkları 2 kişiyi yakalayan bir grup gencin yaptıkları "pes" dedirtti. Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti.
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