Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler

İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalmakla suçladıkları 2 kişiyi yakalayan bir grup gencin yaptıkları "pes" dedirtti. Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.