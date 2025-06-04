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Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler

İstanbul Arnavutköy'de kuş çalan zanlılara, kadın kıyafeti giydirilip video çektiler. Videoyu çeken şahıslar o anların görüntülerini arkadaşlarına da gönderdiği ortaya çıkarken yayınlanan görüntüler görenlere "pes" dedirtti.

Kaynak: İHA
Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler - Resim: 1

İstanbul Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalmakla suçladıkları 2 kişiyi yakalayan bir grup gencin yaptıkları "pes" dedirtti. Gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler - Resim: 2

Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti.

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Hırsızlık şüphelisi gençleri yakalayıp etek giydirip, video çektiler - Resim: 3
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