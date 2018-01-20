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  3. 20 Ocak 2018 12:15

Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

Hisar Projeleri son hız devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri HİSAR-O BTF (Balistik Test Füzesi) atışı yapılması planlanan bölgeye ait koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı.

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Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

Testler 22 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde Tuz Gölü bölgesinde yapılacak. TSK, bildiride belirtilen tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğunu duyurdu.

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Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

. Testlerde atış yüksekliği 14.000 feet olarak belirtildi. Balistik Test Füzesi atışı ile Hisar-O füzesinin uçuşu test edilip çeşitli veriler toplanacak.

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Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı

Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor.

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