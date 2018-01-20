Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba

Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı



Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor.