Hisar Hava Savunma Sistemleri Projelerinde 2018’in ilk atış testleri ba
Hisar Projeleri son hız devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri HİSAR-O BTF (Balistik Test Füzesi) atışı yapılması planlanan bölgeye ait koordinat bilgileri ve giriş yasağı uygulanacak tarihleri açıkladı.
Testler 22 Ocak – 4 Şubat tarihlerinde Tuz Gölü bölgesinde yapılacak. TSK, bildiride belirtilen tarihlerde bölgeye girişin yasak olduğunu duyurdu.
. Testlerde atış yüksekliği 14.000 feet olarak belirtildi. Balistik Test Füzesi atışı ile Hisar-O füzesinin uçuşu test edilip çeşitli veriler toplanacak.
Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı
Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor.