Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında hızla yükselişe geçen altın fiyatları yakından takip edilirken, altının geleceği için dikkat çeken tahminler de peş peşe geldi.
Gram altındaki yükseliş yatırımcılar tarafından araştırılırken, uzmanların 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapıtığı tahminler dikkat çekiyor.
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Gram altın, ons ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak yükselişe geçti.
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Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi.
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29 Temmuz Cuma 1019 TL'den işlem gören gram altının yükseleceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse dikkat çeken tahminde bulundu.
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