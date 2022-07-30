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Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında hızla yükselişe geçen altın fiyatları yakından takip edilirken, altının geleceği için dikkat çeken tahminler de peş peşe geldi.

Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin - Resim: 1

Gram altındaki yükseliş yatırımcılar tarafından araştırılırken, uzmanların 2022 yıl sonu altın fiyatları için yapıtığı tahminler dikkat çekiyor.

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Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin - Resim: 2

Gram altın, ons ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak yükselişe geçti. 

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Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin - Resim: 3

Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin altına olan talebi desteklediğini söyledi. 

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Hızla yükselişe geçen altın fiyatları için dikkat çeken tahmin - Resim: 4

29 Temmuz Cuma 1019 TL'den işlem gören gram altının yükseleceğini öngören uzmanlar, yıl sonu içinse dikkat çeken tahminde bulundu. 

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