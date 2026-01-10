Hızlı tren projesiyle Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saate düşecek

Samsun'daki yatırımlarından bahseden Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 119 kilometreden 396 kilometreye yükselttik. Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlanarak Karadeniz Sahil Yolu'nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara'ya bölünmüş yollarla bağlanarak Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesi'ne konforlu ve güvenli ulaşımı tesis ettik" bilgilerini verdi.

Samsun'da devam eden karayolu projelerine de değinen Bakan Uraloğlu, "Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik-Taşova Yolu'nun da aralarında bulunduğu 10 karayolu projemizde çalışmalar sürüyor. Bu projelerin en önemlilerinden biri olan Yeşilkent Kavşağı'nın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.