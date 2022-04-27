''Hobbitler hala hayatta ve gizlenerek yaşıyorlar''
Ünlü İngiliz antropog Prof. Dr. Gregory Forth, hobbit olarak bilinen türün Endonezya'da hala insanlardan gizli bir şekilde yaşadığını açıkladı. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, yaklaşık 1,2 metre boyunda ve vücudu kıllarla kaplı bu canlıların yerel halk tarafından sıklıkla görüldüğünü öne sürdü.
Endonezya'nın ücra bir adası olan Flores'te, dağlık kireçtaşının aralıklı ağzının derinliklerinde, bir bilim insanı ekibi 2003 yılında nemli ormanda gizlenmiş Liang Bua mağarasında eski bir yaşam alanını titizlikle kazdı.
Beklentileri düşüktü; belki birkaç ilkel araç ortaya çıkarılacaktı. Ancak, o gün buldukları şey, insanın evrimi hakkında uzun süredir devam eden inançları paramparça etti ve dünya çapında manşetlere çıktı. Küçük bir kafatasını topraktan nazikçe alan ekip, yeni bir insan türüyle karşı karşıya geldi.
"UZAYLI GÖRSEM DAHA AZ ŞAŞIRIRDIM"
Avustralya'daki New England Üniversitesi'nden paleoantropolog ve ekip üyesi Profesör Peter Brown, o sırada “Biri bir uzaylıyı ortaya çıkarsaydı daha az şaşırırdım” dedi. Kafatasının ardından, boyu 1,2 metreden daha az olan insansının ortaya çıkarıldı ve Yüzüklerin Efendisi serisinden ilhamla hobbit olarak adlandırıldı.
Bilimsel olarak ise Homo floresiensis adı verildi. Homo floresiensis, küçük beyinli ve büyük ayaklı bir alet üreticisiydi.
"HOBBİTLER BUGÜN HALA YAŞIYOR"
Ancak, bazı bilim insanları “hobbit”lerin aslında ölmediğini ve Doğu Endonezya'nın uzak dağlarında on binlerce yıldır yaşamaya devam ettiğini düşünüyor. İngiliz antropoloji profesörü ve Oxford Üniversitesi’nin eski akademisyenlerinden Dr. Gregory Forth, hobbit insanlarının gizemini ortaya çıkarmaya çalışan çabalarını ayrıntılı olarak anlattı. 30'dan fazla görgü tanığı olduğunu söyleyen Forth, ister hobbit’lerin doğrudan torunları veya bir 'kuzen' türü olsun, bugün hala hayatta olabileceğini savundu.
Dr. Forth, The Scientist adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmasında, "Flores'te bugüne veya çok yakın zamana kadar Homo sapiens olmayan bir hominin hayatta kaldığı sonucuna vardım" diye yazdı.
Diğer taraftan, “Koca Ayak” ya da “Van Gölü Canavarı” efsaneleri kadar hayali gelse de bilim insanları Homo floresiensis’in hayatta kalma olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmedi.