Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!

Metrekare Başına 2.500 TL Ceza

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarına aykırı hareket edenlere asgari 1.000 TL olmak üzere, zarar verilen arazinin her metrekaresi için 2.500 TL idari para cezası kesilecek ve projeye uyum için azami 2 ay süre tanınacak.