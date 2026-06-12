Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanunla tarım arazilerinin hobi bahçelerine bölünerek yapılaşması engelleniyor. İzinsiz yapılara elektrik ve su aboneliği yasaklanırken, kuralı ihlal eden kurumlara ceza kesilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, milyonlarca arazi ve tapu sahibini yakından ilgilendiren; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Çeltik Kanunu ve bazı orman kanunlarında köklü değişiklikler içeren yeni torba yasa teklifini kabul ederek yasalaştırdı.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında bölünerek yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kooperatiflere Arazi Engeli
Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında 'tarımsal niteliği korunacak alan' olarak belirlenen yerlerden ayni hak edinemeyecek. Yalnızca tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflere Bakanlık onayıyla istisna tanınabilecek.
Metrekare Başına 2.500 TL Ceza
Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarına aykırı hareket edenlere asgari 1.000 TL olmak üzere, zarar verilen arazinin her metrekaresi için 2.500 TL idari para cezası kesilecek ve projeye uyum için azami 2 ay süre tanınacak.