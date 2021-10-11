Hobi olarak başlamıştı, şimdi para basıyor: Dekardan 25 bin TL kazanç!

Üründen, turşu ve reçel de yapıldığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Biz turşu, reçel, marmelat, çay ve balını yapıyoruz. Birçok gıda sektöründe de kullanılıyor. Zahmeti az olan bir bitki ve su isteği az. Herhangi bir hastalığı yok. Ürünün tek zararlısı kuşlar. Kuşlar içinde fileyle önlem alıyoruz. Zor olan kısmı ise toplanmasıdır. Meyveleri tek tek topluyoruz. Birden fazla işçiyle yapılması gereken bir iş olduğu için köydeki kadınlara da çalışma imkânı sağlamış oluyoruz. Köyde goji berry üzerine bir de kadın kooperatifi kurduk. 35 dekar alana Tarım İl Müdürlüğü tarafından bir bahçe kuruluyor. Mayıs ayında çiçek açmaya başlıyor ve kasım ayına kadar sezonda 7 - 8 kez ürün alıyoruz. Analizlerde ürünün selenyum açısından çok zengin olduğunu fark ettik. Diğer şehirlerde yetişen goji berry ile arasında ciddi bir selenyum farkı var. Selenyum insan vücuduna çok faydalı. Her meyvede bulunmuyor ve bulunan meyvede ise çok az miktarda bulunuyor. Bunun sebebi ise Hasandağı eteklerinde bulunmamızdır. Anadolu'nun atıl vaziyette olan ve kurak topraklarında rahatlıkla yetişen bir bitki. Kurak ve atıl vaziyette olan topraklarımız goji berry ile değerlendirilebilir"