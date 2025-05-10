Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti!

Holding güvenlik görevlileri, E.'ye müdahale etmek istedi. Ancak E. bu kez de silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. E.'nin arkasından yaklaşan bir görevli elindeki tabancayı aldı. Diğer güvenlik görevlileri de E.'ye müdahalede bulundu. Bazılarının yumruk vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.