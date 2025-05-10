Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti!
İstanbul Şişli'de, dün öğlen saatlerinde 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını öne sürerek Çalık Holding önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan E.E.'ye (49) güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sonrası rahatsızlanan E.E., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 güvenlik görevlisi gözaltına alınırken, Çalık Holding'den açıklama geldi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Çalık Holding binasının girişinde meydana geldi. E.E., burada 10 yıl önce çalıştığı holdingden çıkartılıp, tazminatını alamadığını iddia etti. İçeriye alınmayan E., yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti.
Holding güvenlik görevlileri, E.'ye müdahale etmek istedi. Ancak E. bu kez de silahı başına dayayıp intihar girişiminde bulundu. E.'nin arkasından yaklaşan bir görevli elindeki tabancayı aldı. Diğer güvenlik görevlileri de E.'ye müdahalede bulundu. Bazılarının yumruk vurduğu anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gelen polislere teslim edilen E., sağlık raporu için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Baş ve boyun bölgesinde ağrıları olduğunu söyleyen E., tedaviye alındı. E., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
E.E.'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.