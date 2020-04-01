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  3. 01 Nisan 2020 10:40

Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Hollanda’da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi. Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti.

Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan koronavirüs salgınında iyi haberler de geliyor.

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Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Hollanda’da 101 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için “umut kıvılcımı” olduğunu ifade etti. 

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Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Adı açıklanmayan kadın, Rotterdam yakınlarında bulunan IJsselland Hastanesi'ne bir buçuk hafta önce nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kadının şikayetlerinin ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti

Karantina altına alınan ve tedavisi başarıyla tamamlanan kadın, taburcu edilmesinin ardından bir süre huzurevinde kalacak.

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