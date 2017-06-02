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  3. 02 Haziran 2017 14:33

Hollanda'yı meteotsunami vurdu !

Hollanda'da kıyıya çarpan dev dalga kütlesi böyle görüntülendi.

Hollanda'yı meteotsunami vurdu !

Hollanda'nın batı kıyısında yer alan Zandvoort ve Katwijk'i mini tsunami vurdu. Boyu iki metreyi aşan dalgalar sahile hızla yaklaşırken, ilk kez net şekilde görüntülendi.

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Hollanda'yı meteotsunami vurdu !

Videoda, meteotsunaminin önüne çıkan şezlong, plaj şemsiyesi ve tekneleri kıyıya çarptığı görülüyor.

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Hollanda'yı meteotsunami vurdu !

Hollanda basını ender görülen tsunamiye geniş yer verirken, bir balkondan çekilen görüntülere haber bültenlerinde defalarca yer verildi. Görüntüyü çeken kişinin dalgalar kıyıya yaklaşırken birçok kez 'Tsunami' dediği duyuluyor.

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Hollanda'yı meteotsunami vurdu !

İlk dalgalar, pazartesi sabaha karşı yerel saatle 05.45'te kıyıya ulaştı. Yetkililer, ölen ya da yaralanan olmadığını bildiriyor.

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