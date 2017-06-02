Hollanda'yı meteotsunami vurdu !
Hollanda'da kıyıya çarpan dev dalga kütlesi böyle görüntülendi.
Hollanda'nın batı kıyısında yer alan Zandvoort ve Katwijk'i mini tsunami vurdu. Boyu iki metreyi aşan dalgalar sahile hızla yaklaşırken, ilk kez net şekilde görüntülendi.
Videoda, meteotsunaminin önüne çıkan şezlong, plaj şemsiyesi ve tekneleri kıyıya çarptığı görülüyor.
Hollanda basını ender görülen tsunamiye geniş yer verirken, bir balkondan çekilen görüntülere haber bültenlerinde defalarca yer verildi. Görüntüyü çeken kişinin dalgalar kıyıya yaklaşırken birçok kez 'Tsunami' dediği duyuluyor.