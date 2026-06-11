Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!

"Amerikalı Richard" Aslında Nijeryalı Çıktı

Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik takip sonucunda, para trafiğinin merkezindeki 5 hesap sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerden dördü olaydan habersiz olduklarını iddia etse de, içlerinden birinin hesabına yatan parayı "Richard" olarak bildiği Nijeryalı bir şahsa elden teslim ettiğini itiraf etmesi soruşturmanın kilit noktası oldu. Bu kritik gelişmenin ardından operasyonun düğmesine basan polis, kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan suçun bir numaralı faili Nijerya uyruklu K.O.'yu İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.