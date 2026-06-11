Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Hong Kong'ta yaşayan diş hekimi Siu P.Y.F., kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan Nijeryalı K.O. tarafından evlilik vaadiyle 2.5 milyon dolar dolandırıldı. Hong Kong polisinin çözemediği olayı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri banka hesaplarını takip ederek aydınlattı.
Hong Kong'ta yaşamını sürdüren diş hekimi Siu P.Y.F., internet üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından inanılmaz bir dolandırıcılık tuzağına düşürüldü. Kendisini "Richard" adında Amerikalı bir iş adamı olarak tanıtan Nijerya uyruklu 43 yaşındaki K.O. ve beraberindeki suç şebekesi, İstanbul polisinin çalışması sonucu yakayı ele verdi.
2.5 Milyon Dolarlık Aşk Tuzağı
Olaylar silsilesi, mağdur Siu P.Y.F.'nin 2020 yılında uluslararası bir arkadaşlık sitesinde sahte Amerikalı iş adamı ile tanışmasıyla başladı. İkili arasında yıllarca sadece telefon görüşmeleri üzerinden ilerleyen dostluk, kısa sürede evlilik kararına dönüştü. Bir süre sonra mağdur kadını arayan şüpheli, yatırım amacıyla İstanbul'a geldiğini ve acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu yalana inanan Hong Konglu diş hekimi, 2020 ile 2022 yılları arasında şebekenin Türkiye'deki banka hesaplarına toplamda 2.5 milyon dolar para transferi gerçekleştirdi. Paraları aldıktan sonra sırra kadem basan ve telefonlarına ulaşılamayan sahte damat adayının niyetini anlayan Siu P.Y.F., dolandırıldığını belirterek Hong Kong polisine başvurdu.
Hong Kong Polisi Çözemedi, İstanbul Emniyeti Noktayı Koydu
Uluslararası boyuttaki bu dolandırıcılık vakasında Hong Kong polisinin başlattığı soruşturma, uzun uğraşlara rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Kendi ülkesindeki makamlardan ümidini kesen mağdur diş hekimi, İstanbul'da bir avukata vekalet vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine hızla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun para gönderdiği banka hesaplarını mercek altına aldı.
"Amerikalı Richard" Aslında Nijeryalı Çıktı
Polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı teknik takip sonucunda, para trafiğinin merkezindeki 5 hesap sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerden dördü olaydan habersiz olduklarını iddia etse de, içlerinden birinin hesabına yatan parayı "Richard" olarak bildiği Nijeryalı bir şahsa elden teslim ettiğini itiraf etmesi soruşturmanın kilit noktası oldu. Bu kritik gelişmenin ardından operasyonun düğmesine basan polis, kendisini Amerikalı iş adamı olarak tanıtan suçun bir numaralı faili Nijerya uyruklu K.O.'yu İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.