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  3. 10 Haziran 2019 14:23

Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

Hong Kong yönetimi zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme üzerinde ısrar ederken, muhalifler çarşamba günü için yeni bir protesto çağrısında bulundu.

Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, basına yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

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Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

İnsan haklarına ilişkin tedbirlerin de yasa tasarısında yer aldığını kaydeden Lam, tasarısı konusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

Hong Kong'da dün tasarıya karşı düzenlenen, yoğun katılımlı gösteriye de değinen Lam, protestonun, Hong Kong'un halkın özgürlüklerine ilişkin taahhüdünü sürdürdüğü anlamına geldiğini belirtti.

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Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

Lam ayrıca, yasa tasarısı konusunda Pekin'den herhangi bir talimat almadığını söyledi.

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