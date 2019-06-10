Hong Kong'ta gerilim tırmanıyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, basına yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

