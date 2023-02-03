Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak yerini yer yer doluya bıraktı. Dolu nedeniyle kentin birçok noktası beyaza büründü. Öte yandan Yalıkavak, Bitez ve Akyarlar açıklarında hortum meydana geldi. Hortum paniğe neden olurken o anlar