Hortum kabusu! Lüks villalar ve 5 yıldızlı oteller de nasibini aldı

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ TELLER İSE ADETA KAĞIT GİBİ KATLANDI

Öte yandan hortum 5 yıldızlı otellerin yeşil sahalarını da vurdu. Hortum nedeni ile çim sahanın kenarında bulunan 25 metrelik 2 aydınlatma direği yerinden köklenerek yan yattı. Sahanın kenarında bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki teller ise adeta kağıt gibi katlandı. Sabah sahaya gelen çalışanlar ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ekipler sahanın açılması için çalışmalara başladı. İşçiler ise villanın çatısında uçarak sahaya dağılan kiremitleri kovalara doldurarak topladı. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.