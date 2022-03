Hortum kabusu! Lüks villalar ve 5 yıldızlı oteller de nasibini aldı

GÜVENLİK KAMERASINDA

Villanın çatısının atma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hortumun çıkış anı ve villanın çatısının uçması an be an kaydedildi. Yine görüntülerde hortum anında güvenlik kamerasının sallanması ve bir süre sonra zarar görüp devre dışı kalması yer aldı.