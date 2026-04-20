HTS kayıtları yalanını ortaya çıkardı: Gülistan Doku'nun sevgilisinden çelişkili ifadeler!

Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülürken, Doku’nun eski erkek arkadaşı Z.A. da şüpheli olarak tutuklandı. Rus vatandaşı olan ve Türkçeyi çok iyi bilmediğini beyan eden A.’nın yeminli tercüman eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. 1996 doğumlu A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde Alanya’da annesi ve üvey babası ile yaşadığını, sabit bir işi olmadığını belirtti. A., Gülistan Doku ile 2019 yılında Tunceli’de faaliyet gösteren Hanımeli isimli kafede birlikte çalıştıkları için tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. A., Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan’ı kendi ailesi ile tanıştırdığını, Gülistan’ın ailesinden kimse ile tanışmadığını belirtti. Gülistan’ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen A., kendisinin Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.