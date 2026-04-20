HTS kayıtları yalanını ortaya çıkardı: Gülistan Doku'nun sevgilisinden çelişkili ifadeler!
6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.'nın çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı. Z.A., HTS kayıtlarıyla yalanlanan ifadesini değiştirmek zorunda kaldı.
Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülürken, Doku’nun eski erkek arkadaşı Z.A. da şüpheli olarak tutuklandı. Rus vatandaşı olan ve Türkçeyi çok iyi bilmediğini beyan eden A.’nın yeminli tercüman eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. 1996 doğumlu A., Asayiş Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde Alanya’da annesi ve üvey babası ile yaşadığını, sabit bir işi olmadığını belirtti. A., Gülistan Doku ile 2019 yılında Tunceli’de faaliyet gösteren Hanımeli isimli kafede birlikte çalıştıkları için tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. A., Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan’ı kendi ailesi ile tanıştırdığını, Gülistan’ın ailesinden kimse ile tanışmadığını belirtti. Gülistan’ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen A., kendisinin Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.
HTS kayıtları 2022’deki ifadelerin yalan olduğunu ortaya koydu
A.’ya 17 Mart 2022 tarihinde verdiği ifadede "4 Ocak 2020 günü Gülistan’ın kendisini aramadığı ve kendisinin de onu aramadığı yönünde vermiş olduğu beyanının HTS kayıtlarından yalan olduğunun ortaya çıktığı" soruldu. Bunun üzerine A., "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.
"Telefonum sessizdeydi"
Savcılık, soruşturmada en son görüşme kaydı bulunan 22 Aralık 2019 tarihinden sonra 4 Ocak’a kadar Gülistan Doku ve A. arasında görüşme olmadığını, 4 Ocak 2020 günü akşamında saat 20.00 ve 23.09 saatleri arasında Gülistan tarafından A.’ya gelen çok sayıda cevapsız çağrı olduğunu belirledi. Aynı akşam saat 20.08’de Gülistan tarafından A.’ya atılan mesaj ve akabinde A.’un annesi tarafından saat 20.24’te Gülistan’ın 183 saniye arandığı, A.’un da aynı gün saat 23.14’te Gülistan’ı 148 saniye aradığı tespit edildi. Görüldüğü son gecedeki ısrarla aramalara rağmen Gülistan’a neden cevap vermediği sorulan A., "Telefonum sessizdeydi. Cevapsız çağrıları ondan dolayı görmedim" cevabını verdi. Cevapsız çağrıları fark etmediğini belirten A., annesinin uyarısıyla Gülistan’ı geri aradığını söyledi.
"Hatırlamıyorum"
A., "Görüşme içeriklerini tam olarak hatırlamamakla beraber benim evime geldiği ve benimle görüşmek istediği yönündeydi" dedi.
İki hafta boyunca hiç görüşmemelerine rağmen 4 Ocak 2020 akşamı dosyada şüpheli olan birtakım kişiler kafeye girdikten 10-15 dakika sonra Gülistan’ın can havli ile o gün yeni işe başladığı kafeden izin alarak çıkıp alelacele A.’un ikametine gelip kendisinden ve polis olan üvey babası E.Y.’den yardım istediği yönünde deliller mevcut olduğu ifade edilince A., "Bununla ilgili Gülistan Doku bana bir şey anlatmadı" dedi.