Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda 7/24 nöbette

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor. 120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor. Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Burada görev yapan Mehmetçikler, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece 4 dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor.