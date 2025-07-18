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Hükümet konağı önündeki drift vandallığının sonu böyle bitti

Isparta'da hükümet konağı önünde lüks aracıyla drift yapan trafik magandasına 74 bin 935 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA
Hükümet konağı önündeki drift vandallığının sonu böyle bitti - Resim: 1

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Hükümet Konağı önünde drift yaptığı belirlenen araç, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsüyle birlikte park halinde yakalandı. 

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Hükümet konağı önündeki drift vandallığının sonu böyle bitti - Resim: 2

 Araç sürücüsünün alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, aracı otoparka çekildi.

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Hükümet konağı önündeki drift vandallığının sonu böyle bitti - Resim: 3

 Trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve araca çeşitli maddelerden toplam 74 bin 935 TL para cezası uygulandı.

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Hükümet konağı önündeki drift vandallığının sonu böyle bitti - Resim: 4

Ayrıca araç sahibine trafik kuralları konusunda gerekli bilgilendirme yapıldı. 
Drift anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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