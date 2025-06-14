Hükümetten barınma krizine yeni formül: Ucuza kiralık konut projesi başlıyor
Barınma krizine karşı harekete geçen hükümet, 2026 yılında yeni bir projeyi hayata geçirecek. Proje kapsamında, belirli gruplara sosyal konutlar ucuza kiraya verilecek. Peki ucuz konutlardan kimler faydalanacak? İşte detaylar...
Hükümet barınma krizine karşı yeni bir adım atıyor. 2026’dan itibaren başlatılması planlanan sosyal konut hamlesiyle, dar gelirli gruplar için uygun fiyatlı kiralık evlerin önü açılıyor. Beştepe’de gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, konut ihtiyacı ve kira artışları masaya yatırıldı.
Toplantıda alınan kararlara göre, yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları için sosyal konut projelerinde özel kiralık konut kontenjanları ayrılacak. Amaç hem barınma sorununa çözüm üretmek hem de evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, 2026 yılından itibaren Türkiye genelinde kapsamlı bir sosyal konut hamlesi başlatılacak. İlk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde uygulamaya geçilecek proje kapsamında, sosyal konutların belirli bir kısmı uygun fiyatla kiraya verilecek.
Projeye göre, sosyal konutların bir bölümü kiralık olarak ayrılacak ve bu konutlara erişim kura yöntemiyle sağlanacak. Örneğin, 500 konutluk bir projede 150 konut, yeni evli çiftler, engelliler ve kamu görevlilerine uygun kira bedeliyle tahsis edilecek.