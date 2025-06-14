Hükümetten barınma krizine yeni formül: Ucuza kiralık konut projesi başlıyor

Projeye göre, sosyal konutların bir bölümü kiralık olarak ayrılacak ve bu konutlara erişim kura yöntemiyle sağlanacak. Örneğin, 500 konutluk bir projede 150 konut, yeni evli çiftler, engelliler ve kamu görevlilerine uygun kira bedeliyle tahsis edilecek.