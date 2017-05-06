Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

Hükümet, esnaftan çiftçiye, yabancı yatırımcıdan futbol kulüplerine kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt veren önemli bir hamle yaptı. Bir kısmı dün itibarıyla yürürlüğe giren bir kısmı da Meclis'e gönderilen yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:



