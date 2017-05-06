  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Mayıs 2017 10:06

Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

Hükümet milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

Hükümet, esnaftan çiftçiye, yabancı yatırımcıdan futbol kulüplerine kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt veren önemli bir hamle yaptı. Bir kısmı dün itibarıyla yürürlüğe giren bir kısmı da Meclis'e gönderilen yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:

1/ 7
Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

KREDİDE ESNEKLİK

İndirimli esnaf kredileri yeniden düzenlendi. İndirimli esnaf kredisinden KOSGEB'in sıfır faizli kredi desteğini alanlar da yararlanacak. Halk Bankası ve TESKOMB tarafından yüzde 50-100 faiz indirimli kredi imkânından yararlananların, başka kurumların faiz hibe desteklerinden yararlanmasını engelleyen düzenleme KOSGEB destekleri yönüyle esnetildi.

2/ 7
Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

TERÖR MAĞDURUNA MÜJDE

Terör mağduru çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları mal varlıklarının yüzde 30'unu kaybetmiş olmaları şartıyla 1 yıl süreyle ertelendi. Bu imkândan, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerinde faaliyet gösteren ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek. Çiftçilerin 2 ay içinde başvurmaları gerekiyor.

3/ 7
Hükümet'ten milyonları rahatlatacak 7 hamle

MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı köyler ve mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyet mağduriyeti bitiyor. Yerleşim alanında ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazine'ye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

4/ 7