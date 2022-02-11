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  4. Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü

Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü

Rusya’da yaşayan Sergey Kulagin, hurda otomobil parçalarını heykel ve çeşitli mekanizmalara çeviriyor. Kulagin'in adeta müzeye çevirdiği otomobil servisi ziyaretçi akınına uğruyor.

Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü - Resim: 1

Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin, hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.

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Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü - Resim: 2

KENT SAKİNLERİ İÇİN MÜZE

Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.

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Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü - Resim: 3

İşte Kulagin'in hurdadan yaptığı heykeller...

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Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü - Resim: 4
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