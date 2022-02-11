Hurda otomobil parçalarından öyle şeyler yaptı ki... Tamirhane müzeye dönüştü
Rusya’da yaşayan Sergey Kulagin, hurda otomobil parçalarını heykel ve çeşitli mekanizmalara çeviriyor. Kulagin'in adeta müzeye çevirdiği otomobil servisi ziyaretçi akınına uğruyor.
Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin, hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.
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KENT SAKİNLERİ İÇİN MÜZE
Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.
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İşte Kulagin'in hurdadan yaptığı heykeller...
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