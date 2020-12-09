  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Aralık 2020 15:52

Hurda parçalardan üretip, 1300 liraya satıyorlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki 2 arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntısıyla hayata geçirdikleri ve hurda demirleri kullanarak yaptıkları araba lastikli bisiklet, vatandaşlardan yoğun talep gelmesi üzerine ekmek kapıları oldu.

Hurda parçalardan üretip, 1300 liraya satıyorlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi.

1/ 19
Hurda parçalardan üretip, 1300 liraya satıyorlar

Bunun üzerine kullanılmayan demirleri kaynak yaparak birbirine bağlayan 2 arkadaş, bunlarla bir bisiklet gövdesi elde etti.

2/ 19
Hurda parçalardan üretip, 1300 liraya satıyorlar

Daha sonra bisiklet üzerinde çalışan gençler, bunu daha değişik bir bisiklet haline getirebilmek için arka lastiğini araba lastiğinden tasarladı. Yaptıkları bisiklete binerek şehir merkezine giden gençler, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

3/ 19
Hurda parçalardan üretip, 1300 liraya satıyorlar

Vatandaşların bu üründen kendilerine de yapmalarını istemeleri üzerine gençler, araba lastikli bisikletin ticaretini yapmaya başladı.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM