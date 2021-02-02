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  3. 02 Şubat 2021 14:20

Hurda parçalarını birleştirerek 800 kilo at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda parçalarla 800 kilo ağırlığında, 'uyanış' adını verdiği at heykeli yaptı.

Hurda parçalarını birleştirerek 800 kilo at heykeli yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda parçalarla 800 kilo ağırlığında, 'uyanış' adını verdiği at heykeli yaptı.

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Hurda parçalarını birleştirerek 800 kilo at heykeli yaptı

Uzun zamandır mozaik ve heykel çalışması yapan Mervan Altınorak, daha önce oto yedek parçaları ve hurdalardan yaptığı yüzlerce heykelden sonra bu kez de at heykeli yaptı.

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Hurda parçalarını birleştirerek 800 kilo at heykeli yaptı

Altınok, yaklaşık 5 ton malzeme arasından seçtiği parçaları, 3 aylık bir çalışmanın ardından şaha kalkmış bir at heykeline dönüştürdü.

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Hurda parçalarını birleştirerek 800 kilo at heykeli yaptı

Heykelin ağırlığının 800 kilo, yüksekliğinin 3 metre, eninin ise 2 metre olduğunu söyleyen Altınorak, "Uyanış ismini verdiğim at heykelini 3 ayda tamamlandım. 5 ton malzemenin içerisinden aralarında yay, buji, amortisör, balata, oto ve motosiklet yedek parçaları ile mutfak atıkları bulunan malzemeler kullanarak şaha kalkmış bir at heykeli yaptım. Atın adına da uyanış ismini verdim" dedi.

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