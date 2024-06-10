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Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurdacıların yaktığı ateşten çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçradı, mahallede panik yaşandı. Vatandaşların çektiği fotoğraftan yola çıkan jandarma hurdacıları kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler - Resim: 1
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Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler - Resim: 2

Yangın, Kızılağaç Mahallesi Yeni Yerleşim Sokakta çalılık alanda başladı.

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Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler - Resim: 3

Öğle saatlerinde mavi bir kamyonetle bölgeye gelen ve 2 kişi oldukları belirlenen hurdacılar bölgede ateş yaktı. 

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Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler - Resim: 4

Yaktıkları ateşin kontrolden çıktığını ve söndüremeyeceklerini anlayan hurdacılar hızla bölgeden kaçarken yangın da rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

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