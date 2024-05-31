HÜRJET rotasını ilk yurt dışı uçuşuna çevirdi
Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, yurt dışındaki ilk uçuşunu Mısır'da yapmaya hazırlanıyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinden ayrılıp Samsun'da özel bir gösteri gerçekleştiren, ardından EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de uçan HÜRJET, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Yurt içindeki bu uçuşların ardından HÜRJET, ilk kez yurt dışında gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. HÜRJET, 3-5 Eylül'de gerçekleştirilecek Egypt International Airshow'a katılacak, yapılması planlanan gösteriyle yeteneklerini sergileyecek.
Bu sınıfta bir uçak arayışında olan Mısır, HÜRJET ile ilgileniyor. Airshow kapsamında başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle HÜRJET ve diğer TUSAŞ ürünleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en prestijli havacılık ve savunma etkinliklerinden biri olan Egypt International Airshow, uluslararası havacılık endüstrisinin önde gelen isimlerini, savunma sanayisi profesyonellerini ve teknoloji meraklılarını bir araya getiriyor.