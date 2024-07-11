HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79’uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HÜRJET özellikleri
HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.
Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.
HÜRJET’in bu özelliklerinin yanısıra;
Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması
Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.
TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.
Teknik özellikler
Mürettebat: 2
Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)
Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[8]
İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)