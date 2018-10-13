Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

Seri üretimden çıkan ve uçuş testleri tamamlanan 2 uçak, kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne intikal ettirilecek, daha sonra da öğretmen pilotların eğitimleri başlayacak. Hava şartlarının da el vermesi halinde 15 Kasım’da başlatılması planlanan eğitimler, Hürkuş’un Test Pilotu Murat Özpala tarafından verilecek.