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  3. 13 Ekim 2018 10:40

Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor.

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Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

Seri üretimden çıkan ve uçuş testleri tamamlanan 2 uçak, kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’ne intikal ettirilecek, daha sonra da öğretmen pilotların eğitimleri başlayacak. Hava şartlarının da el vermesi halinde 15 Kasım’da başlatılması planlanan eğitimler, Hürkuş’un Test Pilotu Murat Özpala tarafından verilecek.

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Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

Uçağın değerlendirilmesi ve eğitim sürecinin ardından öğretmen pilotlar, yeni pilot adaylarının eğitimlerine Hürkuş B ile devam edecek.

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Hürkuş, 15 Kasım’da Hava Kuvvetleri’nde göreve hazır olacak

JET KOKPİTLİ VERSİYON

Hürkuş'un, TSK bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk tecrübe uçuşu ocak ayı sonunda gerçekleştirildi.

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