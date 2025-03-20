İBB binası önündeki miting sonrası polis müdahalei
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün akşam İBB'nin Saraçhane'deki binası önündeki mitingin ardından dağılan kalabalık içerisinde taşkınlık çıkaranlara polis müdahale etti.
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından onbinlerce kişi İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanmıştı.
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Onbinlerce kişinin buluştuğu Saraçhane'de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasının ardından kalabalık dağılmaya başladı. Grup içerisindeki bazı kişilerin taşkınlık çıkarması üzerine polis müdahale etti. (DHA)
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