İBB Kültür AŞ. yöneticisinin kaçırıldığı anlar kamerada
İstanbul Maltepe'de İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek kaçırılmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Maltepe ilçesinde meydana gelen olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hedef alınan Erhan Karaal, kaçırılmadan hemen önce fiziksel şiddete maruz kaldı. Karaal'ın kaçırıldığı araç güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Karaal'ın darbedildikten sonra bindirildiği aracın sokaktan hızla geçtiği anlar yer aldı.
Soruşturma Başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.