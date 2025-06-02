İBB operasyonu ve diploma iptali anketinde bomba sonuçlar

DİPLOMA İPTALİ

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini doğru bulup, hukuki bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6, yanlış bulup, siyasi bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64,5, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,9 olarak kaydedildi.