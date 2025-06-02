İBB operasyonu ve diploma iptali anketinde bomba sonuçlar
AREA Araştırma, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasını vatandaşlara sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması ve diplomasının iptal edilmesi vatandaşa soruldu.
İBB OPERASYONU
AREA'nın mayıs ayında yaptığı ankette, İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını olumlu karışlayıp, iddiaların gerçek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 33,6, olumsuz bulup, iddiaların asılsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55,1, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11,3 çıktı.
DİPLOMA İPTALİ
İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini doğru bulup, hukuki bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6, yanlış bulup, siyasi bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64,5, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,9 olarak kaydedildi.
İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK GELİRSE...
Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesi veya diploma nedeniyle aday olamaması durumunda, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada gelen isim Mansur Yavaş yüzde 58,1 ile geldi. Özgür Özel, diyenlerin oranı yüzde 18,6 iken diger isimleri belirtenlerin oranı yüzde 1,3, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 22,0 çıktı.