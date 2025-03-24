İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alırken, cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine tepki yağdı.