İBB’den Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına yanıt
Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için izinsiz gösteri yapan bazı gruplar, Şehzade Camii’nde içki içip, cami avlusuna çöplerini attığı açıklanmıştı. O anlara dair görüntüler de büyük tepki çekmişti. İBB'den yapılan açıklamada cami çevresindeki güvenliğin Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu, İBB Zabıta ekiplerinin ise güvenliği desteklemek için alanda görev yapacağını belirtti ve tarihi mezar taşlarında oluşan kırıkların inceleme sonrası tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bazı gruplar, Saraçhane’de bulunan 500 yıllık Şehzade Camii’nin duvarında içki içti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı çevresinde devam eden izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu. Vali Gül, cami içerisi, avlusu, haziresi ve çevresinde oluşan zarara ilişkin yetkililerden bilgi alırken, cami ve çevresindeki göstericilerin görüntülerine tepki yağdı.
Saraçhanedeki eylemlerde Şehzadebaşı Camii'ye zarar verildiği iddialarına İBB'den yanıt geldi. Belediyeden yapılan açıklamada; "Camii ve çevresinin güvenlik sorumluluğu Emniyet Müdürlüğü'nde olmasına rağmen, İBB Zabıta ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek amacıyla alanda görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.
İBB'den yapılan açıklama şöyle: