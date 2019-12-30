İBB'den toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul paylaşımı

BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen mekânlar ile tüm toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarına “Kanal İstanbul demek, deprem riskini tetiklemek demek”, “Kanal İstanbul demek, 1.2 milyonluk yeni nüfus demek”, “Kanal İstanbul demek, trafikte iki kat perişan olmak demek” sloganlarının yazılı olduğu spotlar yansıtılmaya başlandı.