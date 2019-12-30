İBB'den toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında çok tartışılan Kanal İstanbul projesi hakkında bilgilendirici paylaşımlarda bulunuyor.
İBB, bilimsel hiçbir gerekçesi olmayan Kanal İstanbul hakkındaki gerçekleri, toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarında yurttaşlara anlatmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapurlarının bilgi ekranlarında Kanal İstanbul karşıtı spotlar yayınlanmaya başlandı. #YaKanalYaİstanbul başlığıyla gösterilen spotlarda İstanbulluya Kanal İstanbul hakkındaki gerçekler anlatılıyor.
BirGün'de yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen mekânlar ile tüm toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarına “Kanal İstanbul demek, deprem riskini tetiklemek demek”, “Kanal İstanbul demek, 1.2 milyonluk yeni nüfus demek”, “Kanal İstanbul demek, trafikte iki kat perişan olmak demek” sloganlarının yazılı olduğu spotlar yansıtılmaya başlandı.