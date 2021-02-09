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  3. 09 Şubat 2021 09:10

İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı.

İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı. Kolşisin, ülkemizde acı çiğdemden elde edilen bitkisel kaynaklı bir ilaç.

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İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

İlk defa M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir Ebers Tıp Papirüsü'ne göre, romatizma ve şişlik tedavisi için kullanılmış. Kolşisin İbn-i Sina'nın sık kullandığı gizemli ilacı olarak biliniyordu.

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İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Doçent Dr. Emine Küçükateş, tarihi İbn-i Sina'ya dayanan kolşisini ilk olarak kalp hastalarında kullandı.

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İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

Özellikle kalp kası mikroorganizmalar tarafından tutulan ve kalp kasının zayıflayarak, yetmezlik gelişen hastalarda başarılı sonuçlar alınınca, çalışma ilk olarak 2014 yılında Pakistan'da JPMA (Journal of Pakistan Medical Association) adlı uluslararası bir tıp dergisinde yayımlandı.

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