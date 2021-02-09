İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı. Kolşisin, ülkemizde acı çiğdemden elde edilen bitkisel kaynaklı bir ilaç.
İlk defa M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir Ebers Tıp Papirüsü'ne göre, romatizma ve şişlik tedavisi için kullanılmış. Kolşisin İbn-i Sina'nın sık kullandığı gizemli ilacı olarak biliniyordu.
Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Doçent Dr. Emine Küçükateş, tarihi İbn-i Sina'ya dayanan kolşisini ilk olarak kalp hastalarında kullandı.