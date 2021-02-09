İbn-i Sina'nın ilacı koronavirüse şifa oldu

İlk defa M.Ö. 1550 yıllarında yazıldığı sanılan ve Mısır'da bulunan bir Ebers Tıp Papirüsü'ne göre, romatizma ve şişlik tedavisi için kullanılmış. Kolşisin İbn-i Sina'nın sık kullandığı gizemli ilacı olarak biliniyordu.