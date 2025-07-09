İç Anadolu'nun en büyük mozaik kazı alanında yeni keşif

‘ÇALIŞMALARIMIZ SIRASINDA YENİ MOZAİK ZEMİNLE KARŞILAŞTIK’

Bu yılki amaçlarını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek, “Bu yılki amacımız yapının doğu bölümünü açığa çıkarmak. Haziran ayından itibaren kazdığımız alanlarda yeni mozaik zeminlerle de karşılaştık ve bu mozaik zeminlerin açılma süreci önümüzdeki dönemde yoğun şekilde devam edecek. Şu ana kadar da 600 metrekarelik alanda yeni açılacak alanlarla bu da artacak. 2025 yılı itibarıyla amacımız şu ana kadar açığa çıkartılmış olan 3 dönümlük alanın dışında yapının doğusunda devam eden mekanları belki ikinci bir avlunun olması söz konusu. Buna ait bölümleri varsa revakları (kapalı mekanlara verilen isim) ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Bunların zemininde mozaik kalıntılarıyla karşılaştık. Fakat bunların üzerini henüz açmadık. Restoratörlerimiz de çalışmaya dahil olduktan sonra mozaikleri ortaya çıkaracağız. Bu yılki çalışmalarımız sırasında yeni mozaik zeminle karşılaştık. Çalışmanın ilerleyen günlerinde bu mozaik zeminleri de ortaya çıkaracağız” dedi.