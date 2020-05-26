İç hat uçuşlarda ilk uçuşlar hangi illere yapılacak?
Türk Hava Yolları tarafından uçak seferlerinin başlayacağı tarih duyuruldu. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak?
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Yeni tip koronavirüs küresel salgını tedbirleri kapsamında ara verilen hava yolu ulaşımı yeniden başlıyor. 4 Haziran itibariyle 15 büyükşehire uçuşların başlayacağı ardından uçuşların kademeli olarak önce 30 büyükşehir daha sonra 81 ilde yapılması planlanıyor.
THY'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı. Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.