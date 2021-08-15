İç karartan görüntüler: Tamamen kurudu

10 SANTİMETRE YÜKSELİĞİNDE SU KALDI



Bir dönem tepeli pelikan, küçük karabatak gibi çok sayıda su kuşuna ev sahipliği yapan ve çevresindeki mahalle sakinlerince sazan avlanan gölde bu yaz sadece kuzeybatısındaki küçük bir alanda ve yaklaşık 10 santimetre yüksekliğinde su kaldı.