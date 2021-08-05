İç parçalayan görüntüler: Antalya Manavgat'ta her şeyi kül oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki kadın yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu.
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Manavgat ilçesinde 9 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ikinci gününde, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu.
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Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü.
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Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanlarını ve bir otomobilini kurtarabildi.
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