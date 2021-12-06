İcatları sonu olan mucitler
Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi başarılı mucitlerin yanı sıra icatlarını denerken ölen birçok mucit ve bilim insanı var. İşte o isimlerin bazılarını sizin için derledik.
Uçan Terzi adıyla da anılan Franz Reicheld giyilebilir paraşüt yapmaya çalışıyordu. Asıl mesleği terzilik olan bu Avusturyalı mucit yaptığı elbiseyi denemek için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin tepesinden atladı.
Reicheld, atlayıştan önce yerel basına da haber verdi. Ancak paraşüt elbise planlandığı gibi çalışmadı ve Uçan Terzi Reicheld yere çakıldı.
Recicheld'in ölüm anı kameralar tarafından kaydedildi.
Matbaa Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılın ilk yarısında icat edilmişti. Gutenberg'in ilk adımı attığı bu icat daha sonra birçok mucit tarafından geliştirildi. Amerikalı mucit William Bullock da baskı makinesine en büyük katkıyı sağlayan insanlardan biri olarak kabul ediliyor.
Bullock'un katkılarıyla baskı makinesi daha hızlı ve daha az insan desteğiyle çalışan bir alet haline geldi. Ancak 19. yüzyıldaki icatların ortak özelliği güvenlik önlemlerinin bulunmaması. Bullock'ın ayağı alete sıkıştı ve kangren oldu. Doktorlar 9 gün sonra ayağı keserken, William Bullock masada kaldı.
Sovyet mühendis Valerian Abakovsky uçakla treni birleştirmek istiyordu. Mucidin aklındaki fikre göre rayların üzerinde giden trene pervane monte edilecekti.
Aerowagon (Hava vagonu) adı verilen bu araç 4 yıl kullanılabildi. 1921 yılında Abakovsky uluslararası temsilcilerden oluşan bir grubu taşıyordu. Hava vagonu aniden raylardan çıkarak devrildi. Abakovsky'la birlikte 7 kişi öldü. Proje rafa kalktı.
Avusturyalı mucit Max Valier dünyanın ilk roketle çalışan hava aracı Opel RAK'ı geliştiren insanlardan biri olarak görülüyor. İlk Opel-RAK Mart 1928'de uçuşunu gerçekleştirdi.
İki yıl sonra ise Valier likit ateşleme yakıtı denemeye başladı. Bunun iyi bir seçenek olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Valier, 1930'da alkol bazlı bir yakıtı test ederken meydana gelen patlamada öldü.