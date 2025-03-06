İçerisinde 4 çocuğun bulunduğu araç alev topuna döndü

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan İlahiyat Cami’nde meydana geldi. İddiaya göre, cami bahçesinde park halindeki ve yaşları küçük olan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların içinde bulunduğu bir minibüs, sürücüsü H.T.’nin araçtan ayrılmasının ardından bir anda alev almaya başladı. Hem yanan hem de bahçede ilerlemeye başlayan minibüs, cami merdivenlerine çarparak durabildi. Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki çocukları kurtarmak için cami cemaati seferber oldu. Alevlerin arasından kurtarılan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların vücutlarında kısmi yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, araç ve caminin asansörü kullanılmaz hale geldi.