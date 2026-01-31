İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı
Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. Sürücünün dumanları fark edip yolcuları indirmesi bir facianın önüne geçti.
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi.
1 / 10
Edinilen bilgiye göre, F.Y.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
2 / 10
İçerisinde yolcu bulunan ve seyir halindeki otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarına çekti.
3 / 10
Yolcuları araçtan indiren F.Y. alevler içinde kalan motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti.
4 / 10