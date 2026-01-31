  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı!

İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. Sürücünün dumanları fark edip yolcuları indirmesi bir facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA
İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı - Resim: 1

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi.

1 / 10
İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, F.Y.'nin kullandığı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 / 10
İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı - Resim: 3

İçerisinde yolcu bulunan ve seyir halindeki otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarına çekti.

3 / 10
İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı - Resim: 4

Yolcuları araçtan indiren F.Y. alevler içinde kalan motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti. 

4 / 10