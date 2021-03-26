''İçimizi kanatan bizi üzen bir olayla karşı karşıyayız''
Adana'da Karataş sahilindeki kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü önlem amacıyla kapatıldı.
Adana'da denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türden göçmen kuşun kışladığı Akyata Lagünü kapatıldı.
Denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatılan Akayan Lagünü'ne dair konuşan Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs açıklarından geldiğini tahmin ettiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir alanda görüldüğünü, ancak şu anda 20 kilometrelik bir alana yayıldığını bildirdi.
Topuz, "Analiz için numuneler alındı. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır" dedi.
Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede sahile ulaşan ve türü henüz bilinmeyen madde nedeniyle sahil şeridinin rengi değişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizden kum ve su örnekleri aldı. Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü’ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ekipleri, lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı.
VALİLİK: GEMİ KAYNAKLI ATIK
Adana Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.