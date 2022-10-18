İçinde yok yok: Çürüyen otobüsü adeta saraya çevirdi
ABD'de yaşayan Whit Scott, çürümeye yüz tutmuş 70 yıllık iki katlı otobüsü 25 bin dolar masraf ile bir eve dönüştürdü.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaşayan Whit Scott, 70 yıllık iki katlı otobüsü adeta yenibaştan yarattı. Tasarımına yaklaşık 25 bin dolar (465 bin TL) harcanan otobüs, ev olarak kullanılıyor.
Scott, çürümeye yüz tutmuş 70 yıllık 2 katlı otobüs buldu. Otobüsün dışının zımparalanması ve boyanması, ayrıca içinin de baştan aşağı elden geçmesi gerekiyordu.
Ancak Scott aracı görür görmez ne yapması gerektiğini biliyordu. 8 yıldır açık otoparkta duran, camları kırılmış, tozlu ve kirli otobüsü görür görmez yeni projesine başlamaya karar verdi...
Insider'da yer alan habere göre 8 bin dolara (149 bin TL) ilana koyulan otobüsü pazarlık bile yapmadan satın aldı. Otobüs, İngiltere'nin Manchester kentinde 1950'lerde kullanılan bir banliyo otobüsüydü. 20 yıl kullanıldıktan sonra ABD'de tur aracı olarak kullanıldı ancak bu süre zarfında motor alev aldı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi.