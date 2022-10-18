İçinde yok yok: Çürüyen otobüsü adeta saraya çevirdi

Insider'da yer alan habere göre 8 bin dolara (149 bin TL) ilana koyulan otobüsü pazarlık bile yapmadan satın aldı. Otobüs, İngiltere'nin Manchester kentinde 1950'lerde kullanılan bir banliyo otobüsüydü. 20 yıl kullanıldıktan sonra ABD'de tur aracı olarak kullanıldı ancak bu süre zarfında motor alev aldı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi.