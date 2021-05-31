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  4. İçinde yok yok: Görenleri şaşkına çeviren ev dudak uçuklatan fiyatla satışa çıktı

İçinde yok yok: Görenleri şaşkına çeviren ev dudak uçuklatan fiyatla satışa çıktı

Star Wars hayranlarının ilgisini çekecek bu ev görenleri şaşırtıyor. 7 bin metrekarelik alana sahip evin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Star Wars hayranlarının hayallerindeki ev satışa çıktı. Ancak oldukça pahalı bir rakama.

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Teksas'ta satışa çıkan ev Darth Vader'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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"Darth Vader House" olarak bilinen ev 4.3 milyon dolara satışa konuldu.

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Houston'ın West University Place alt bölümündeki ev görenleri Darth Vader benzerliğiyle şaşırtıyor.

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