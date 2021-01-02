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  3. 02 Ocak 2021 10:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İdlib'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İdlib'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İdlib'de yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Bakan Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

Soylu, Suriyeli ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun İdlib ziyaretinden kareler...

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