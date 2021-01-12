İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonları başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin, özellikle 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 itibarıyla "Eren Operasyonları"nın başlatıldığı kaydedildi.



