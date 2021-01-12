İçişleri Bakanlığı: Eren Operasyonları başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonlarını başlattığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım Operasyonları"nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin, özellikle 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 itibarıyla "Eren Operasyonları"nın başlatıldığı kaydedildi.
Bu kapsamda, ilki Tendürek bölgesinde başlatılan "Eren-1 Tendürek Operasyonu"nda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel göreve başladı.
15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ın isminin verildiği Yıldırım Operasyonları tamamlandı
Geçen yıl bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde etkisiz hale getirmek amacıyla Kapan ve Yıldırım Operasyonları yapıldı.