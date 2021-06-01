İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ''normalleşme'' genelgesi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda; milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarını öğrenmek isterken öte yandan "Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika bilgiler.