İçişleri Bakanlığı'ndan yeni ''normalleşme'' genelgesi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede bugün itibariyle başlayan yeni normalleşme sürecinin ayrıntıları yer aldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda; milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarını öğrenmek isterken öte yandan "Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorusuna da yanıt arıyor. İşte genelge ile sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika bilgiler.
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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.